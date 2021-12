Ninguém. Ninguém é melhor do que o Palmeiras quando o assunto é competição nacional. Na quarta-feira, 2, em disputa emocionante que acabou no drama dos pênaltis, o Verdão derrotou o Santos e faturou o tri da Copa do Brasil, além da 11ª conquista em âmbito nacional. Assim, abriu vantagem como maior vencedor em campeonatos com essa abrangência - logo atrás vem justamente o Santos, com nove taças.

Daniel Dórea Nos pênaltis, Palmeiras conquista o tri da Copa do Brasil

No tempo normal, na Arena Palmeiras, deu Porco, por 2 a 1 - na ida, o Santos venceu por 1 a 0 e os resultados se equivaleram porque, de forma inédita, os gols fora de casa deixaram de ser critério de desempate na final. Nos pênaltis, o goleiro-herói Fernando Prass fez uma defesa e marcou na cobrança decisiva: 4 a 3.

Verdão diferente

Depois de uma primeira partida na qual aceitou a superioridade do Santos durante quase todo o tempo, o Palmeiras não demorou a mostrar que queria fazer diferente diante de sua torcida. Com apenas 11 segundos de bola rolando, Gabriel Jesus apareceu na cara do gol após receber passe de Lucas Barrios. O garoto, no entanto, acabou batendo em cima de Vanderlei.

Aos sete, o Peixe deu resposta à altura. Marquinhos Gabriel foi acionado por Zeca e chutou para boa defesa de Fernando Prass. No rebote, Victor Ferraz acertou a trave.

Mas era mesmo o Verdão que mandava em campo, e novas chances logo surgiram. Aos 19, Barrios ajeitou de cabeça para Dudu isolar. Dois minutos depois, João Pedro cruzou para Dudu, que falhou ao tentar completar de primeira. Aos 27, Vanderlei executou intervenção espetacular após cabeçada esquisita de Barrios.

Depois desse lance, as equipes arrefeceram o ritmo. O plano era resolver a parada no tempo complementar, para o qual retornaram com duas baixas: lesionados, David Braz, do Santos, e Gabriel Jesus foram substituídos durante a etapa inicial. Werley entrou no Peixe; Rafael Marques, no Verdão.

Com maior volume de jogo na primeira metade do duelo, o Alviverde superou o rival em estatísticas que indicam incisividade, como número de escanteios (5 a 0), cruzamentos (13 a 6) e finalizações (5 a 4).

O segundo tempo transcorreu da mesma forma que os minutos finais do primeiro. De forma lenta e arrastada. Poucas jogadas fugiram à regra, e uma delas levou o Palmeiras a balançar a rede aos 11 minutos. Barrios fez bem o trabalho de pivô e Robinho tocou para Dudu, sem goleiro à sua frente, apenas empurrar.

Apático, o Santos ainda perdeu o artilheiro da competição, Gabriel, aos 18 minutos. Sentindo a virilha, ele deu lugar a Geuvânio.

O Alvinegro estava irreconhecível. Já o Palmeiras fazia o que sabe de melhor: mandar bolas à área. Em jogada ensaiada de falta aos 39 minutos, Robinho levantou, Vitor Hugo ajeitou de cabeça e Dudu cutucou para a rede. Naquele momento era o gol do título, mas, aos 42, o Santos arrancou o tento que levou a partida para a decisão por pênaltis. Marquinhos Gabriel bateu escanteio, Werley desviou e Ricardo Oliveira completou.

Só restavam os pênaltis. Rafael Marques, do Palmeiras, perdeu um; Gustavo Henrique e Marquinhos Gabriel desperdiçaram pelo Santos. O goleiro Fernando Prass, que defendeu a cobrança de Gustavo, balançou a rede no tiro derradeiro. "Eu não acredito!", repetiu depois, várias vezes.

