Lewis Hamilton terá neste domingo seu primeiro "match point" em busca do tetracampeonato mundial na Fórmula 1. Uma combinação de resultados não muito improvável no GP dos Estados Unidos, em Austin, poderá colocar o britânico no clube dos grandes campeões da categoria e até acima do ídolo Ayrton Senna, dono de três títulos.

Felipe Rosa Mendes | Estadão Conteúdo Nos EUA, Hamilton tem 1ª chance de faturar tetra e superar ídolo Senna

O eventual quarto título, que poderia vir ainda nas etapas do México, Brasil ou Abu Dabi, será mais um feito do britânico em comparação ao brasileiro falecido em 1994. Pouco a pouco, Hamilton vem superando marcas e recordes de Senna, que é seu piloto favorito desde a infância.

Nas últimas três temporadas, ele igualou e depois superou o número de pódios (115 a 80) e o de vitórias (61 a 41). Curiosamente, ambos os pilotos obtiveram estes números num período de 11 anos. Senna brilhou nas pistas entre 1984 e 1994, enquanto Hamilton vem se destacando desde sua estreia, em 2007. Em ambos os quesitos acima, o britânico leva vantagem também no aproveitamento em comparação ao número de GPs disputados.

Neste ano, o grande feito do britânico até agora foi ter superado as marcas do próprio Senna e do alemão Michael Schumacher em número de pole positions. Hamilton se tornou o recordista absoluto com 72, contra 68 do alemão e 65 de Senna.

O britânico comemorou mais a igualdade com Senna, alcançada em junho, do que a superação do recorde de Schumacher. Não por acaso. Em 10 de junho, após faturar a pole no GP do Canadá, ele foi homenageado pela família do brasileiro com uma réplica do famoso capacete amarelo do seu ídolo. "Receber esse prêmio e empatar com ele é uma grande honra", celebrou Hamilton na época.

A marca mais importante - o número de títulos - pode ser superada neste domingo, quando o britânico vai largar da primeira posição, às 17 horas (de Brasília). Para tanto, Hamilton terá que vencer no Circuito das Américas e torcer para o alemão Sebastian Vettel não passar do sexto lugar - o rival estará na segunda posição no grid. Se o piloto da Ferrari terminar a prova em posição inferior, o tetra poderia vir até sem a vitória em Austin.

A julgar pelo recente retrospecto das trapalhadas da Ferrari, o título de Hamilton não está distante. Principalmente diante dos resultados do britânico. Ele venceu nada menos que quatro das cinco corridas da Fórmula 1 já disputadas em Austin.

Pesa ainda a favor do líder do campeonato os erros de Vettel e as falhas técnicas da equipe italiana nas últimas etapas. O alemão não só deixou a liderança escapar como também viu o rival abrir diferença de 59 pontos na primeira colocação.

Nada disso tira a concentração do favorito ao título. "Nada mudou para mim. Tudo é exatamente a mesma coisa de como era antes da última corrida. Mentalmente, para mim, é a mesma coisa", disse.

Se converter o "match point", Hamilton vai entrar no clube dos tetracampeões, ao se igualar ao francês Alain Prost e ao próprio Vettel em número de títulos. Ficará atrás somente do argentino Juan Manuel Fangio, dono de cinco troféus, e do recordista Schumacher, campeão sete vezes do Mundial de Pilotos.

"Acho que ele é completo", disse Felipe Massa, em referência ao britânico, para quem perdeu o título de 2008 na última curva de Interlagos. "E é um dos mais completos que já tivemos, como Ayrton Senna, Michael Schumacher e Fernando Alonso", afirma o único brasileiro no atual grid da Fórmula 1.

adblock ativo