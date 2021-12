Norte-americano de 18 anos vence Mahalo Surf Eco Festival

Se o esporte fosse futebol, a expressão 'bateu na trave' seria uma boa metáfora para o que aconteceu na manhã desta domingo, 1º, na Praia da Tiririca, em Itacaré. Por uma diferença de apenas 0,23 pontos, Kanoa Igarashi arrancou das mãos de Connor O'Leary o troféu de campeão do Mahalo Surf Eco Festival.

Com apenas 18 anos, o norte-americano filho de japoneses saiu do campeonato com um cheque de 25 mil dólares, depois de garantir nota final de 14,97, contra 14,74 do australiano. Igarashi quebrou uma tradição do torneio. Os sete campeões anteriores haviam sido surfistas brasileiros.

O triunfo começou a se desenhar quando duas grandes manobras numa direita ganharam 7,40 dos juízes, logo no início da bateria.

Mas a confirmação veio apenas nos dois minutos finais do confronto, quando o surfista decolou num aéreo com rotação completa - e ele ainda entrou na água sentindo uma lesão no joelho. A manobra arrancou 7,57 dos juízes e aplausos entusiasmados da plateia que assistia ao espetáculo da areia.

E não foi só esta boa surpresa que o atleta reservou à torcida local. Ao subir no pódio para a premiação, fez questão de agradecer em português. "Obrigado a todos em Itacaré, pelo apoio. Toda essa semana foi demais. Estou muito feliz", disse o atleta, com sotaque puxado para as bandas de Portugal, onde aprendeu a falar razoavelmente o idioma.

Com a vitória na Bahia, Kanoa Igarashi garantiu a quinta posição no G-10 do World Surf League (WSL) Qualifying Series, que garante vaga na elite do surfe mundial. O vice-campeonato também não foi mau negócio para Connor O'Leary. O australiano foi o único, depois da disputa em Itacará, a entrar na zona de classificação para a primeira divisão.

Para o terceiro lugar, a organização do evento precisou providenciar dois troféus. Um deles foi para as mãos do paulista David do Carmo, de 31 anos, que encerrou sua participação no Mahalo Surf Eco Festival nas semifinais. Ainda assim, foi o seu melhor resultado este ano e o mais longe que o Brasil chegou na competição. O brasileiro dividiu a posição com outro australiano, Ryan Callinan, de 23 anos.

Agora seguem todos para a última parada da 'perna brasileira' de fim de ano da WSL South America: o QS 10.000 Oi HD São Paulo Open of Surfing, que começa nesta segunda-feira, 2, e vai até domingo, 8, na Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A maratona seguinte é a Tríplice Coroa Havaiana, que fecha a temporada na ilha de Oahu. Três brasileiros estão entre os 10 que se garantem na elite em 2016: Caio Ibelli, Alejo Muniz, Alex Ribeiro e Miguel Pupo.

*A repórter viajou a convite da produção do Festival

