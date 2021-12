Nordestino defende liderança na terceira etapa do Mundial de Surf

Começa nesta terça-feira, 10, às 20h, a terceira etapa do Mundial de Surf, em Margaret River, na Austrália. Vencedor da última etapa, em Bells Beach, o nordestino Ítalo Ferreira entra no mar como um dos favoritos. Além de Ítalo, mais 11 brasileiros vão participar da etapa.

O potiguar vai defender a liderança do ranking entre os 36 concorrentes ao título do Margaret River Pro na Austrália. A terceira e última etapa da “perna australiana” do World Surf League Championship Tour começa nesta começa nesta terça-feira, às 20h e vai até o dia 22 na costa ocidental da Austrália.

Será a última parada antes do "Oi Rio Pro", a etapa brasileira que vai receber os melhores surfistas do mundo nos dias 11 a 20 de maio na Praia de Itaúna, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

