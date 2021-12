Nordestão: Vitória triunfa contra o Botafogo/PB

Com gol do atacante Júnior, o Vitória garantiu o triunfo sobre o Botafogo/PB por 1 a 0, neste domingo, 3, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato do Nordeste 2010. O rubro-negro ocupa provisoriamente a 2ª posição e segue em busca da classificação para as semifinais. O próximo confronto do Leão será contra o CSA, nesta quarta-feira, 7, às 19h, em jogo válido pela nona rodada do Nordestão.

O jogo - O Vitória dominou o primeiro tempo, mas não criou chances tão perigosas, já que o time paraibano se fechou para sair nos contra-ataques. O primeiro lance de perigo do rubro-negro ocorreu aos 14 minutos, quando Rafael Cruz entrou na área pela esquerda e chutou forte, mas a bola foi para fora. Elkeson também teve chance com chute de meia altura, mas o goleiro Genivaldo evitou o gol com uma bela defesa.

O Botafogo explorava os contra-ataques e Paulinho Macaíba, aos 29 minutos, chutou de fora da área colocado, a bola passou perto da trave esquerda do goleiro Lee. Aos 40 minutos, o Botafogo tentava chegar ao ataque, mas na recuperação de bola rubro-negra saiu o gol do jogo. O rápido contra-ataque chegou aos pés do atacante Júnior, que dominou na área, puxou para o meio e bateu, a bola ainda desviou no zagueiro e enganou o goleiro paraibano antes de estufar as redes.

O Botafogo tentou empatar a partida logo depois. Lee evitou o gol com uma grande defesa, após rebote de uma cobrança de falta. Aos 45 minutos, no último lance do primeiro tempo, Rafael Cruz aproveitou contra-ataque e chutou de longa distância, exigindo grande defesa do goleiro Genivaldo.

Na segunda etapa, o jogo caiu de ritmo e o Vitória jogou com mais tranquilidade. Aos 12 minutos, Júnior arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol paraibano. Aos 16 minutos, o Botafogo teve chance em cobrança de falta, mas Camilo mandou para fora.

Aos 21 minutos, em outro lance perigoso do Botafogo, o lateral-direito Danilo, que entrou no lugar de Zé Wilker, invadiu a área pelo lado direito e cruzou rasteiro para uma péssima finalização do zagueiro Alison, que mandou a bola para fora. Aos 29, Ramon cobrou escanteio na cabeça de Schwenck, que tinha entrado no lugar de Elkeson, mas o atacante mandou a bola por cima do gol.

O jogo ficou embolado no meio-campo e o Botafogo tentou chegar com bolas paradas. Aos 36 minutos, Camilo bateu falta com força, a bola desviou na barreira e quase engana Lee, mas foi para fora. No fim da partida, o vitória ainda teve duas grandes chances, mas não conseguiu ampliar o placar. Na primeira, Schwenck aproveitou rebote e chutou cruzado da direita, exigindo uma bela defesa do goleiro Genivaldo. Na segunda, aos 46 minutos, Schwenck apareceu novamente e tocou para Ramon, que chutou forte para uma grande defesa do goleiro paraibano.



8ª rodada do Campeonato do Nordeste 2010

Vitória: Lee; Nino, Wallace, Anderson Martins e Rafael Cruz; Vanderson, Neto Coruja (Jonas), Bida (Kleiton Domingues) e Ramon; Elkeson (Schwenck) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva

Botafogo/PB: Genivaldo; Zé Wilker (Danilo), Alison, Ricardo, Célio e Camilo; Zaqueu, Val, Washington (Ronaldo Capixaba) e Chapinha (Maurício Pantera); Paulinho Macaíba. Técnico: Francisco de Assis Diá.

Gol: Júnior (Vitória).

Cartões amarelos: Wallace e Neto Coruja (Vitória); Zé Wilker (Botafogo).

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, às 15h.

Árbitro: Frederico Alves Durães (SE).

Assistentes: Eliziane Vidal dos Santos Durães (SE) e Bruno Alves Durães (SE).

