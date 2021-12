Nordestão gera briga entre torcida e TV

Não importa o dia nem a hora. Sequer a imagem ou assunto da postagem. Basta a página oficial da Sky, maior operadora de TV por assinatura do Brasil, postar algo que a enxurrada de comentários começa. São centenas de pedidos, reclamações e protestos para que a Sky coloque o Esporte Interativo em sua grade.



Este é mais um dos indícios da popularidade da Copa do Nordeste. Isso porque o Esporte Interativo é o canal que detém os direitos de transmissão da competição até 2022.



Como exemplo para mensuração, a reportagem de A TARDE entrou na Sky Brasil, página oficial da operadora no Facebook, por volta das 15h de ontem e pegou os três posts mais recentes para averiguação.



O mais recente, postado às 10h30, fazia propaganda do filme infantil 'A Origem dos Guardiões'. Dos 98 comentários postados àquela altura, 91 eram para pedir a inclusão do Esporte Interativo na Sky.



As duas postagens imediatamente anteriores, que foram ao ar na terça às 19h e às 17h30, faziam propaganda do filme 'Uma Saída de Mestre' (84 comentários até então) e da série 'Mayday! Desastres Aéreos' (106 comentários até então). Assim como o primeiro, elas tinham mais de 90% dos comentários dos internautas cobrando o Esporte Interativo na grade.



As duas principais hashtags têm sido #esporteinterativo nordesteja e #sounordestinomeuclubetambém.



Qualquer observação nos posts anteriores em pelo menos uma semana encontra o mesmo resultado. Alguns comentários chegam a ser mais rudes, como os que contém a frase "Sky, vergonha do Nordeste". A afirmação foi vista em uma faixa com destaque no jogo CSA 4x1 Bahia, domingo, em Maceió.



Isso fora campanhas de cancelamento de assinantes nordestinos da Sky e ao menos três fan pages no Facebook pedindo a inclusão do Esporte Interativo nas grades das principais operadoras do país. A principal possui na faixa de 5 mil fãs. As outras duas, cerca de 2 mil.



A questão fica ainda mais forte porque, atualmente, não há indícios de que a Sky, que já conta com a linha de canais Sportv e ESPN, além do canal FOX Sports, vá fechar com o Esporte Interativo nos próximos meses. Enquanto isso, a concorrência fica ainda mais acirrada. Acabou de ser lançado o FOX Sports 2, que, segundo matéria da agência Folha Press, estaria com negociação em andamento com a Sky e a Net.



Luiz Eduardo Baptista, presidente da Sky, informou, por meio de sua assistente, que, devido a uma série de reuniões, não conseguiria atender à reportagem de A TARDE.



Já Edgar Diniz, presidente do Esporte Interativo, declarou: "Nós nos vemos como parceiros das operadoras de TV para ampliar a penetração do público de assinantes no Nordeste. Nada é mais forte do que o futebol local. Hoje, a Copa do Nordeste é a competição regional mais bem sucedida do país, tanto em público no estádio quanto em audiência na TV".



Fla pede para entrar



Enquanto isso, a popularidade do Nordestão vai ficando evidente. Assim, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, admitiu seu desejo de incluir o clube na competição.



"Se, de algum modo pudermos... Mas isso requer um planejamento mais detalhado e criatividade para se conseguir viabilizar", afirmou o dirigente à Folha de São Paulo. Curiosamente, o Flamengo tem como vice de marketing justamente Luiz Eduardo Baptista, presidente da Sky.



Alexi Portela, presidente da Liga do Nordeste, emendou: "Ele perguntou se havia possibilidade. Por enquanto, não. No futuro, podemos pensar".



O principal número que comprova a popularidade do Nordestão é que os oito jogos de sua primeira rodada geraram uma média de público pagante nos estádios de 7.335 por partida. É a melhor média das competições do país até aqui. O Paulistão, em segundo, tem média de 5.083 pagantes por jogo.

