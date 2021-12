Nordestão começa nesta terça com partida em João Pessoa

Neste ano, o torneio contemplará pela primeira vez todos os nove estados nordestinos. Piauí e Maranhão, com duas equipes cada um, são as novidades. Antes, a disputa ocorria entre 16 agremiações. Agora, será entre 20.

O pontapé inicial ocorre às 21h45 da Bahia, em João Pessoa, onde o Botafogo-PB recebe o Ríver-PI. No dia 29 de abril, ocorrerá a grande final.

Até lá, as 20 equipes viverão a rivalidade regional na mesma medida em que desfrutarão de uma competição cada vez mais consolidada no Brasil. Tanto em 2014 quanto em 2013, ano de seu retorno ao calendário, a Copa do Nordeste ostentou média de público superior às de todos os estaduais do país.

Há dois anos, a média dos estádios no Nordestão foi de 8.462 pagantes por jogo. Superior ao Campeonato Mineiro e ao Paulista que, com suas respectivas médias de 6.451 e 6.260 ingressos vendidos, foram os estaduais campeões de bilheteria. Ano passado, a média do Nordestão foi de 7.619. Já a do Paulistão, líder entre os estaduais, atingiu 5.675.

Palcos do Mundial

Cheia de charme, a Copa do Nordeste terá partidas em quatro das 12 arenas que foram sede da última Copa do Mundo. A Fonte Nova é o mando do Bahia. O Castelão, de Ceará e Fortaleza. Já a Arena das Dunas receberá os jogos do América-RN, enquanto a Arena Pernambuco abrigará os do Náutico.

De quebra, outros quatro estádios também estão com gramado e boa parte da estrutura em ótimas condições por terem sido reformados para servirem de centro de treinamento no Mundial de 2014.

São os casos do Barradão, pertencente ao Vitória, do municipal de Porto Seguro, mando do Serrano, do Batistão, onde joga o Confiança, e do Rei Pelé, casa do CRB.

Do total deste ano, só o campeão vai faturar R$ 2,74 milhões. Além disso, ele garante vaga na Copa Sul-Americana deste ano e embolsa mais verba de participação.

A alta cota dada ao vencedor do Nordestão é sinal de outras qualidades do torneio: equilibrio e meritocracia. Os clubes, que tanto reclamam da disparidade na distribuição de cotas no Campeonato Brasileiro, mostram ao país como se promove o equilíbrio.

A Série A de 2014, por exemplo, opôs, de um lado, Sport, Bahia e Vitória, que ganharam cotas em torno de R$ 35 milhões, e, do outro, clubes como Flamengo, Corinthians e São Paulo, cujas fatias superaram os R$ 100 milhões.

No Nordestão, a justiça reina. Cada clube recebe inicialmente R$ 365 mil. À medida que for avançando, ganha valores adicionais. Aí, é o mérito que vai pesar.

Enfim, com justiça, retorno financeiro, competitividade, belos palcos e grandes públicos, não há como se queixar do Nordestão-2015.

