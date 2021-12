Nordestão 2019: grupos são definidos e Ba-Vi é garantido

Os grupos para Copa do Nordeste 2019 foram definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite da quinta-feira, 4, em Maceió, no auditório do Teatro Gustavo Leite. Os 16 participantes do campeonato regional foram divididos em duas chaves.

Nesta edição, os oito candidatos de um grupo, joga com os outros oito do grupo adversário em turno único. No fim destas primeira etapa, os quatro melhores colocados de cada chave se classificam para as quartas. Esta fase, assim como as semifinais, será disputada em jogo único. A grande final, por sua vez, será em partidas de ida e volta.

Clássicos a vista

De acordo com as regras do sorteio, os dois melhores ranqueados de cada estado não podem estar no mesmo grupo. Consequentemente, o torneio regional reserva grandes emoções nos clássicos estaduais, como Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, CRB e CSA e Santa Cruz e Náutico.

