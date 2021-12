Nordestão 2016 tem sua rodada de abertura neste sábado

Após um ano e 10 dias, a bola volta a rolar pelo principal torneio regional do país. A Copa do Nordeste-2016 tem sua rodada de abertura hoje, com cinco partidas. A competição, que vem crescendo desde seu retorno em 2013, terá um aumento em sua premiação total, além de uma divisão mais equilibrada dos valores.<ARQUIVO ID=1609249/>

Acompanhando a crescente importância do Nordestão no calendário do futebol brasileiro, a premiação aos clubes chega em 2016 a cerca de R$ 14,8 milhões. O valor representa um aumento de 33% em relação ao ano passado.

A principal mudança nesta edição do torneio é o maior equilíbrio nas premiações em relação aos anos anteriores. Exemplo disso é a diminuição do valor recebido pela equipe campeã, que saiu de R$ 2,74 milhões em 2015 para R$ 2,38 milhões. Com essa queda, outras faixas aumentaram bastante, com destaque para o crescimento de 52% do valor para os times que chegarem às quartas de final.

Seguindo a divisão estabelecida desde 2014, a organização definiu cinco faixas de quantias. São elas: primeira fase, recebendo R$ 505 mil, quartas de final, aumentando para R$ 935 mil, semifinal, com um salto para R$ 1,38 milhão, 2º lugar, totalizando R$ 1,88 milhão e o campeão, que recebe a maior fatia. Quem levar a taça ainda garante vaga na Sul-Americana, disputada no 2º semestre.

Quem pode acabar não aproveitando desse crescimento financeiro da competição são os clubes do Maranhão e Piauí. Estreantes em 2015, os estados estão num período de testes até 2017 e não recebem a quantia pela participação. Os times apenas serão premiados se avançarem para a fase de quartas de final.

Como aconteceu nas edições anteriores, a Liga do Nordeste, que organiza o torneio, se responsabiliza por toda a logística das viagens e hospedagens das equipes.

Responsável direto pelas premiações, o Esporte Interativo segue como canal oficial da competição, com contrato de transmissão até 2022. Através de acordos com o EI, a TV Globo fará transmissões regionais de algumas partidas.

Mantendo o número de participantes, o regulamento da Copa do Nordeste deste ano segue o mesmo de 2015, com as equipes divididas em cinco grupos. Avançam para a fase de mata-mata todos os líderes de suas chaves e os três melhores segundos colocados.

Estreantes

Além da estreia da Juazeirense, a Copa do Nordeste-2016 conta com mais três debutantes no torneio regional. Estanciano, Imperatriz e Flamengo-PI completam a lista de novatos na competição.

Do interior de Sergipe, o Estanciano disputa seu primeiro torneio regional em seus 59 anos de história. Fora da 1ª divisão sergipana durante muito tempo, a equipe voltou em 2013 e no ano passado conseguiu seu segundo vice-campeonato estadual, além da 10ª posição na Série D.

Outra equipe do interior de seu estado, o maranhense Imperatriz também estreia no Nordestão. Na edição passada, a primeira com times do Maranhão, disputaram o Sampaio Corrêa e Moto Club.

Situação parecida é a do Flamengo do Piauí, tradicional time de Teresina. Em 2015, ano de estreia do estado na competição, os representantes foram o River e o Piauí.

Dois dos estreantes fazem sua partida inaugural hoje. Pelo grupo A, o Imperatriz recebe o Salgueiro no Estádio Frei Epifânio. Já o Estanciano recebe o CRB no Estádio Francão, pelo grupo B do Nordestão.

adblock ativo