Nordestão 2014: sorteio dos grupos será em outubro

O Sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2014 tem data e local definidos. O evento - que também lançará a competição - acontece no próximo dia 8, em Salvador, no Espaço Unique.

A partir deste ano, o campeão do torneio e garante vaga na Copa Sul-Americana. A competição, que teve a maior média de público do País no primeiro semestre, volta em janeiro nos mesmos moldes deste ano.

Já estão definidos os 16 clubes classificados, que formarão os quatro grupos. A Bahia segue com três representantes. A novidade é o Vitória da Conquista, que herda lugar ocupado pelo Feirense neste ano.

Os demais participantes: Sport, Náutico e Santa Cruz (PE); CSA e CRB (AL); Ceará e Guarany de Sobral (CE); Treze e Botafogo (PB); América e Potiguar (RN); Sergipe e River Plate (SE).

