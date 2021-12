A noite deste domingo, 21, traz mais uma edição do UFC Fight Night, desta vez com lutas em Pittsburgh, Estados Unidos. Serão seis confrontos no card principal, metade deles com participação brasileira.

Da Redação Noitada do UFC tem luta entre 'cowboys' nos EUA

Destaque para a luta entre dois figurões da categoria dos meio médios que trazem o apelido "Cowboy" no nome de guerra - o brasuca Alex Oliveira e o norte-americano Donald Cerrone.

Prestes a completar um ano de UFC, em março, Oliveira atuou em quatro oportunidades no evento, com três vitórias e uma derrota (na estreia). Já Cerrone fez 19 lutas pelo UFC, com cartel de 15 vitórias e quatro derrotas.

Os outros brasileiros no card principal são Roan Carneiro (peso médio) e Augusto Mendes (peso galo), que encaram lutadores dos EUA. Já no card preliminar destaque para o baiano Leonardo 'Leleco' Guimarães, que estreia na organização contra o peso-médio Anthony Smith, substituto de última hora de Trevor Smith, que lesionou a mão.

adblock ativo