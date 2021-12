Nocauteado, Cezar Mutante revela lesão grave na coluna

Após ser nocauteado durante o UFC Porto Alegre, o campeão do 1º TUF Brasil no peso médio, Cezar Mutante, revelou que tinha uma lesão grave na coluna que fazia com que ele dormisse sentado. Nas redes sociais, o brasileiro explicou que sofreu com o problema por mais de 10 anos.

"Não quero dar desculpas para derrota, nunca fiz isso e agora não seria a primeira vez. Mas a vitória que tive foi a que Deus me permitiu de voltar a trabalhar, e estou muito feliz e grato por isso. Essa lesão já me incomodava há mais de 10 anos, e os últimos dois anos da minha vida eu passei dormindo sentado. Se dormisse em qualquer outra posição, eu não andava no dia seguinte", desabafou o pupilo de Vitor Belfort após perder para o norte-americano Sam Alvey.

Mutante explicou que o problema se agravou depois da luta contra Andrew Craig, que ele venceu. "Minha vértebra se deslocou ainda mais e, por isso, alguns dias depois, minhas pernas estavam quase que paralisadas. Tive que fazer uma cirurgia de emergência, e o procedimento foi feito pela minha barriga. O médico removeu o disco danificado entre L5 e S1, colocando uma prótese e fixando-a com quatro parafusos. Na mesma cirurgia, foram colocados mais quatro parafusos e duas astes pela parte posterior, para então concluir a artrodese. Foram 7h de cirurgia".

Ele enfrentou três meses em recuperação sem poder treinar, mas teve que encarar mais uma operação para corrigir uma inflamação decorrente da primeira cirurgia. Na sala de operação, Mutante recebeu o convite para participar do UFC de Porto Alegre. Após liberação médica, ele aceitou o desafio.

"Não venci a luta dentro do octógono, mas venci fora dele. A dor é passageira, pois sei que vou voltar a vencer em breve", concluiu o brasileiro, que começou o duelo buscando a vitória, mas acabaou nocauteado em uma série de socos.

