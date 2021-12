No twitter, Antonio Carlos Zago diz que "seria um prazer dirigir o Bahia"

Enquanto a diretoria do Bahia não anuncia quem irá ocupar o lugar de Renato Gaúcho, continuam as especulações em torno do novo técnico do clube.

Um dos nomes cotados para a posição, o técnico Antonio Carlos Zago comentou em sua conta no Twitter, na manhã desta quarta, 11, sobre a possibilidade de treinar o tricolor baiano e se mostrou disponível para ocupar o posto.

"Fico contente com o apoio da torcida baiana e caso houver convite por parte da diretoria do Bahia seria um prazer enorme trabalhar no Bahia e na Bahia, um clube e um estado que eu sempre admirei e tenho vários amigos", declarou.

Apesar do interesse de Zago em treinar o clube, e do presidente Marcelo Guimarães Filho ter admitido contato com o treinador, seu nome perdeu força devido a forte rejeição da torcida.

Após o seu comentário no Twitter sobre as especulações junto ao Bahia, alguns torcedores se manifestaram contra sua vinda, lembrando uma acusação contra Zago de ato racista, quando era zagueiro do Juventude, em 2006.

"Companheiros, @aczago treinando um clube na Bahia? Prato cheio para ele, que é racista!", disse um internauta.



"(O) Bahia é clube grande. E a Bahia é terra de preto. Nada disso combina com você. Nem venha", comentou outro usuário do twitter.

Além de Márcio Araújo, outros treinadores como Vágner Benazzi, Toninho Cerezo, Estevam Soares, Sérgio Soares e até o ex-assistente de Dunga na Copa da África, Jorginho, estão entre as possibilidades do tricolor baiano. Houve uma tentativa de contato com o técnico Tite, mas, o ex-treinador do Grêmio recusou o convite alegando “problemas pessoais”.

adblock ativo