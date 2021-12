No Torneio da Morte, Jacuipense vence e Bode empata

Pela abertura do Torneio da Morte do Campeonato Baiano, a Jacuipense venceu, de virada, neste domingo, 20, pela primeira vez neste estadual, batendo o Feirense por 2 a 1. Já o Colo Colo, seguiu sem seu 1º triunfo, empatando diante sua torcida contra o Vitória da Conquista em 0 a 0.

Antes da partida em Riachão de Jacuípe, os donos da casa tiveram uma nova mudança no comando técnico. Carlos Rabello, que tinha saído do Galícia, aceitou proposta do Marília e saiu do time sem nenhuma partida. Clebson Beleza, 1º dos três técnicos do time neste estadual, reassumiu.

Na reestreia do técnico, a Jacuipense conseguiu sua 1ª vitória na temporada. Depois de Uesles marcar contra, aos 15 do 1º tempo, o atacante Fágner decidiu a partida e virou o placar. Logo aos 21 da etapa inicial marcou o 1º da Jacuipense. Depois do intervalo, o jogador fechou a conta aos 13 minutos, marcando seu 3º gol neste Baianão.

Pequeno público

No Mário Pessoa, Colo Colo e Vitória da Conquista terminaram em 0 a 0 o jogo de ida no Torneio da Morte. Destaque negativo para o pequeno público, com apenas 366 torcedores presentes. Com o empate, o Tigre precisa vencer no Lomantão para escapar do rebaixamento.

