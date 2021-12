De nada adiantou o técnico colombiano Reinaldo Rueda ter poupado os titulares no clássico contra o Botafogo, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro, quando perdeu por 2 a 0. Nesta quarta-feira, com força máxima, sofreu para arrancar um empate sem gols diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Estadão Conteúdo No Sul, Chapecoense e Flamengo empatam sem gols pelas quartas da Sul-Americana

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, e quem vencer se classifica para as quartas de final. A Chapecoense tem a vantagem do empate com gols, enquanto um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Antes disso, neste domingo, os times entram em campo pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Sport, no Rio, enquanto que a Chapecoense tenta deixar a zona de rebaixamento diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou tendo mais posse de bola que a Chapecoense. Aos 10 minutos, Guerrero soltou a bomba após cruzamento de Everton e Jandrei foi buscar no cantinho. Depois de boa troca de passes, o goleiro do time catarinense chegou antes de Guerrero e ficou com a bola.

Aos 25 minutos, Everton sentiu uma contusão e foi substituído por Vinícius Junior. Guerrero levou perigo em cobrança de falta pela linha de fundo. O time carioca aos poucos foi tomando conta do jogo, encurralando a Chapecoense em seu campo de defesa. Já os donos da casa abusavam das faltas próximas à área.

Na melhor oportunidade da Chapecoense, aos 41 minutos, o lateral-esquerdo Alan Ruschel recebeu de Canteros e bateu para boa defesa de Diego Alves. Esse foi o último lance de perigo do primeiro tempo.

Os dois times voltaram com a mesma formação para o segundo tempo e a Chapecoense levou perigo logo no primeiro minuto. Reinaldo cobrou falta e a bola passou na frente de três jogadores, mas ninguém desviou. Na sequência, a defesa catarinense bateu cabeça e Berrío finalizou cruzado, assustando Jandrei.

Na melhor oportunidade do jogo, aos 29 minutos, Penilla chutou e Diego Alves bateu roupa. Com o gol aberto, Reinaldo conseguiu fazer o mais difícil: finalizou pela linha de fundo. O Flamengo não conseguia jogar e era dominado pela Chapecoense, que criava chance atrás de chance. Lucas Mineiro mandou por cima do gol.

Aos 39 minutos, Luiz Antônio recebeu na ponta direita de Canteros e bateu para defesa de Diego Alves. Depois, Penilla avançou sozinho, ficou na cara do goleiro rubro-negro e bateu cruzado para fora.

CHAPECOENSE 0 x 0 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro (Lucas Marques), Lucas Mineiro, Canteros e Alan Ruschel (Luiz Antônio); Wellington Paulista e Túlio de Melo (Penilla). Técnico: Emerson Cris (interino).

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Pará; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Éverton Ribeiro); Berrío (Lucas Paquetá), Guerrero e Everton (Vinícius Junior). Técnico: Reinaldo Rueda.

CARTÕES AMARELOS - Reinaldo e Fabrício Bruno (Chapecoense); Guerrero, Cuéllar, Éverton Ribeiro e Réver (Flamengo).

ÁRBITRO - Gery Vargas (Fifa/Bolívia).

RENDA - R$ 279.770,00.

PÚBLICO - 9.702 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

adblock ativo