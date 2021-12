Foi no sufoco, com uma das piores atuações no ano, mas um gol do zagueiro paraguaio Balbuena, aos 46 minutos do segundo tempo, evitou a derrota e o Corinthians arrancou o empate por 1 a 1 com o Patriotas, em Tunja, na Colômbia, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Assim, a equipe alvinegra chega à marca de 24 jogos de invencibilidade e o duelo da volta está marcado para o dia 26 de julho, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Daniel Batista | Estadão Conteúdo No sufoco, Corinthians empata no final com o Patriotas pela Copa Sul-Americana

O resultado só não foi pior porque o Patriotas é um time muito esforçado, mas bastante limitado tecnicamente. Tem apenas uma jogada, algo suficiente para abrir o placar e quase complicar a vida da equipe alvinegra.

Explorando as bolas laterais, principalmente no lado esquerdo, os colombianos chegaram ao gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Gómez aproveitou cruzamento para a área, chutou e contou com desvio de Fagner para enganar Cássio e marcar o gol que deixou a modesta equipe colombiana na frente.

O técnico Fábio Carille decidiu poupar alguns titulares e as ausências do volante Maycon, do meia Jadson, do centroavante Jô e, principalmente, do lateral-esquerdo Guilherme Arana, podem ter pesado para a má atuação na Colômbia.

O time misto corintiano conseguiu chegar com real oportunidade de gol só aos 46 minutos do segundo tempo, quando Fagner cruzou e Balbuena desviou de cabeça para empatar o jogo. Pouco antes, o Patriotas acertou a trave, em cabeçada de Robayo.

PATRIOTAS 1 x 1 CORINTHIANS

PATRIOTAS - Villete; Pretel (Murillo), Arboleda, Cabezas e Carreño; Larry Vásquez, Robayo, Carlos Mosquera, Omar Vásquez e Mauricio Gómez (Carlos Rodríguez); Ibargüen (Valoyes). Técnico: Diego Corredor.

|CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel (Clayton), Camacho (Fellipe Bastos), Marquinhos Gabriel (Giovanni Augusto), Rodriguinho e Romero; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Maurício Gómez, aos 30 minutos do primeiro tempo; Balbuena, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ibargüen e Carlos Rodríguez (Patriotas); Fagner (Corinthians).

ÁRBITRO - Mario Diaz de Vivar (Fifa/Paraguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Tunja (Colômbia).

adblock ativo