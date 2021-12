No retorno de Kaká, Real Madrid ganha mais uma vez

Após ficar 184 dias sem poder jogar - seu último jogo havia sido a derrota da seleção brasileira para a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul -, Kaká voltou aos gramados, nesta segunda-feira, e participou de pouco mais de 15 minutos da vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 3 a 2, fora de casa, pelo encerramento da 17.ª rodada do Campeonato Espanhol.



A torturante espera de Kaká, causada por uma lesão no joelho esquerdo, acabou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o técnico português José Mourinho o colocou no lugar do centroavante francês Karim Benzema. Ainda bem longe de sua melhor forma, como era de esperar, o brasileiro sentiu a falta de ritmo de jogo e ainda viu sua equipe sofrer para garantir a vitória, já que estava com um jogador a menos nos últimos dez minutos com a expulsão de Arbeloa.

