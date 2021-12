No reencontro com Messi, Argentina vence Venezuela pelas Eliminatórias

Na primeira partida de Lionel Messi após a conquista da Copa América e a transferência para o Paris Saint-Germain, a Argentina venceu a Venezuela por 3 a 1, nesta quinta-feira, 2, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Em Caracas, capital venezuelana, os gols da equipe visitante foram marcados por Lautaro Martínez (aos 45 + 2 minutos), Joaquín Correa (71) e Ángel Correa (74), enquanto Yeferson Soteldo descontou para os anfitriões, em cobrança de pênalti (90 + 4).

Os donos da casa, que contavam com a estreia do técnico interino Leo González, terminaram o duelo com dez em campo, após a expulsão ainda no primeiro tempo (minuto 32) do zagueiro Luis Adrián Martínez por falta dura em Messi.

Com este resultado, a seleção argentina segue na segunda posição das eliminatórias regionais com 15 pontos após sete jogos (duas rodadas foram adiadas pela pandemia de covid-19), enquanto os venezuelanos têm apenas quatro unidades.

