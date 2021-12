No Maracanã, jogadores do Botafogo reclamam salários

Os jogadores do Botafogo entraram em campo no Maracanã neste domingo, 27, para o clássico contra o Flamengo, carregando uma faixa em que reclamam do atraso nos pagamento de seus vencimentos por parte da diretoria do clube. A faixa, comprida, carregada por todos os jogadores, foi mostrada para a torcida do Botafogo.

"Estamos aqui porque somos profissionais, e por vocês torcedores", dizia a mensagem principal da faixa, numa clara crítica à diretoria, que não tem cumprido com seus compromissos com os jogadores do Botafogo. Antes da Copa, eles chegaram a não treinar em protesto pelo atraso de salários.

"Cinco meses de imagem. Três meses de carteira de trabalho. FGTS", listava ainda a faixa, deixando claro a dívida da diretoria com os jogadores. Nos próximos dias, é aguardada a saída de Jorge Wagner, irritado com a falta de pagamento.

adblock ativo