No GP da Malásia será diferente, diz Vettel

Sebastian Vettel começou sua campanha pelo quarto título mundial consecutivo da Fórmula 1 com um terceiro lugar, domingo, na Austrália, mas o alemão acha que a prova de abertura da temporada não reflete o que acontecerá no resto do ano.

O piloto, de 25 anos, mostrou que a Red Bull continua veloz, permitindo-lhe fazer a pole position no treino classificatório que, por causa da chuva, foi adiado para a manhã do próprio domingo. Mas horas depois, durante a corrida, ele foi convincentemente batido pela Lotus de Kimi Raikkonen e pela Ferrari de Fernando Alonso.

No ano passado, a primeira vitória de Vettel só veio na quarta etapa, no Bahrein. "Temos visto nos últimos anos que o que vemos em Melbourne dificilmente vira tendência para as duas corridas seguintes", afirmou.

"O que vimos hoje foi um primeiro vislumbre, mas estamos longe de termos uma ideia da ordem das coisas", disse ele ao site oficial da categoria, após a prova disputada no circuito de rua de Albert Park.

"A Malásia é uma pista completamente diferente, e pelo que vimos hoje tudo depende de como as pessoas lidam com os pneus. Mas vamos ver condições completamente diferentes, e vamos usar pneus diferentes, então há muitas diferenças em relação a aqui."



