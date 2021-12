No fim, Rosberg supera Vettel no 2º treino; Massa é sétimo

<GALERIA ID=18763/>

A chuva não deu trégua durante a maior parte do segundo treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 22, à tarde, em Interlagos, e fez os tempos despencarem em relação à sessão realizada pela manhã, também disputada com pista molhada, mas em menor volume. Neste cenário pouco favorável, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, tomou do seu compatriota Sebastian Vettel a primeira posição poucos segundos antes do minuto final e foi o melhor piloto do dia em São Paulo.

Vettel chegou a cravar por duas vezes a melhor marca do segundo treino livre nos minutos finais do treino, mas Rosberg conseguiu repetir a primeira posição obtida pela manhã ao desta vez cravar 1min27s306, superando o tempo de 1min27s993 que vinha garantido o primeiro lugar ao alemão da Red Bull.

O brasileiro Felipe Massa, que havia sido apenas o 11.º pela manhã, melhorou um pouco e fechou o segundo treino livre em sétimo lugar, com o tempo de 1min28s540. Ele também foi superado nesta sessão por Mark Webber (Red Bull), Heikki Kovalainen (Lotus), Lewis Hamilton (Mercedes) e Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), respectivos terceiro, quarto, quinto e sexto colocados.

Fernando Alonso, o quinto melhor pela manhã, seguiu trilha oposta à de Massa ao terminar o segundo treino no 11.º lugar com sua Ferrari. Assim, ele ainda ficou atrás de Nico Hulkenberg, da Sauber, Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, e Romain Grosjean, da Lotus, que completaram, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros.

Piloto da Mercedes domina mais uma vez o treino livre Foto: Adrees Latif/ Reuters

Muita água

Como aconteceu no primeiro treino livre, a chuva complicou a vida de equipes e pilotos em Interlagos na parte da tarde nesta sexta. Com a pista ainda mais encharcada do que na primeira sessão do dia, Webber foi o primeiro a cravar uma volta mais veloz ao marcar 1min29s088. Pouco depois, porém, Rosberg superou o tempo do australiano ao cronometrar 1min28s873, tempo que só foi ser batido por Vettel nos minutos finais do treino.

Com a pista escorregadia, os pilotos sofriam para manter os carros na pista. Grosjean foi o primeiro a sair do traçado. Mais tarde, Hamilton rodou com sua Mercedes. Já Jenson Button, da McLaren, não conseguiu registrar nenhuma boa volta e amargou a 22.ª e última posição deste segundo treino livre, depois de ter sido o quarto colocado pela manhã.

Em clima de despedida da Ferrari, Massa chegou a posar para fotos com integrantes da equipe durante os minutos iniciais deste segundo treino livre e, com a chuva constante, só foi para a pista quando faltavam 18 minutos para o fim da sessão.

Alonso, por sua vez, também esperou a pista começar a secar um pouco mais para tentar registrar voltas cronometradas e, assim como Massa, usou pneus intermediários (de faixa verde), apostando que a chuva não iria mais apertar. A estratégia foi repetida por outras equipes, mas houve pouco tempo para fazer valer o uso deste tipo de composto.

Vettel, tetracampeão mundial antecipado e que no Brasil buscará sua nona vitória seguida, sendo a 13.ª no ano, também utilizou o fim do treino para tentar cravar voltas rápidas e mostrou a habitual força com duas voltas voadoras que por pouco não lhe garantiram o primeiro lugar.

Como o primeiro treino do dia também foi prejudicado pela chuva, os pilotos puderam testar pouco, nesta segunda sessão livre, os novos pneus que a Pirelli fornecerá para a temporada de 2014 da F1.

Depois dos trabalhos de pista realizados nesta sexta, o terceiro treino livre do GP do Brasil está marcado para 11 horas deste sábado, quando ocorrerá a também sessão classificatória para o grid, às 14 horas, mesmo horário da largada da corrida de domingo, quando será encerra a temporada deste ano da F1.

Confira a classificação do segundo treino livre do GP do Brasil:

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min27s306

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min27s531

3) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min27s592

4) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min28s129

5) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min28s147

6) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min28s405

7) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min28s540

8) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min28s560

9) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min28s739

10) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min28s891

11) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min28s928

12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min29s049

13) Paul di Resta (ESC/Force India), 1min29s174

14) Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min29s717

15) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min29s783

16) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min30s425

17) Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min30s748

18) Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min31s061

19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min31s118

20) Charles Pic (FRA/Caterham), 1min31s165

21) Max Chilton (ING/Marussia), 1min31s211

22) Jenson Button (ING/McLaren), 1min31s770

