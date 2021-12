No clássico Ba-Vi, Bahia vence o Vitória pelo Brasileirão sub-20

O Bahia levou a melhor diante do Vitória, na tarde desta quarta-feira, 14, em clássico válido pela 6ª rodada do Brasileirão sub-20. O Esquadrãozinho venceu pelo placar de 1 a 0, no Centro Esportivo de Praia do Forte, com gol marcado por Daniel Cruz aos 44 minutos da etapa final.

Do lado Rubro-Negro, o atacante Samuel ainda teve a oportunidade de abrir, ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. O time do Leão que foi a campo também estava bastante desfalcado, em decorrência das contaminações por Covid-19 que ocorreram nos jogadores, divulgadas nesta quarta pela assessoria do clube.

Com o resultado, o Bahia passou o Vitória na tabela de classificação e agora ocupa a 13ª posição no campeonato, com seis pontos. Dois pontos a menos, o Rubro-Negro amargou a terceira derrota consecutiva e figura na 17ª colocação.

Agora, a dupla Ba-Vi só volta a campo no próximo domingo, 18, ambos em partidas no mesmo horário, às 15h. Em casa, o Vitória vai para mais um clássico nordestino, dessa vez, contra o Sport. Enquanto isso, o Bahia vai até Porto Alegre, enfrentar o Grêmio, em duelo de tricolores.

