No breu: surfe noturno em Salvador

A exibição inédita do surfe noturno, neste sábado, 27, na Praia do Flamengo, promete quebrar o paradigma de que "à noite, todos os gatos são pardos". Com a ajuda de lâmpadas led embutidas nas suas pranchas, mesmo na escuridão da noite será possível identificar os campeões mundiais WQS Teco Padaratz e Armando Daltro manobrando em cima da onda.

Padaratz, de 41 anos, e Daltro, 39, além de outros grandes nomes do surfe da pranchinha e do longboard, vão se apresentar entre 18 e 21 horas.

O evento integra o Circuito Club Social de Surf Noturno e vem casado com a segunda etapa do Circuito Nacional de Surfe Amador. Esta, a competição diurna, envolve os principais surfistas amadores do país.

As primeiras baterias começam às 9 horas de hoje. Já as finais serão disputadas amanhã, também na Praia do Flamengo, a partir das 10 horas.

A turma mais jovem do surfe terá entre os espectadores o bicampeão do World Qualifying Series (WQS, segunda divisão do Mundial) Teco Padaratz.

O catarinense virou lenda ao derrotar, já em uma etapa do WCT (primeira divisão do mundial) o mito americano Kelly Slater, em 1999. Teco, no entanto, está mais interessado na novidade da prancha luminosa.

"É incrível. A gente vai contando uma, duas três e pega a melhor onda, colocando a prancha de lado para iluminá-la", explicou Teco.

O melhor momento, segundo ele, é na manobra. "As luzes deixam a onda toda clara e colorida", relatou. "Já tive a chance de surfar à noite com uma dessas pranchas em Maracaípe e Noronha", completou.

Para ele, surfar à noite se assemelha à experiência pela qual passou um amigo deficiente visual. "Ele escuta a rebentação e identifica a onda boa pelo balanço. A gente tem a mesma sensação de uma pessoa cega. Não vê a onda, vai sentindo", comparou.

Primeira vez

A dica serve para o baiano Armando Daltro, campeão mundial de WQS em 2000 que, a exemplo de Padaratz, parou de competir, mas não de surfar. "Vou testar o equipamento pela primeira vez", confessou ele.

Armando e Teco têm opiniões que se completam, quanto à possibilidade de a modalidade vir a se tornar competição. "Não sei como o árbitro vai julgar sem visibilidade", refletiu Daltro, que sugere o uso de refletores potentes.

Já Teco acredita que o surfe noturno é uma ideia embrionária que vai dar em outra em breve, para que o esporte possa ser praticado a qualquer hora.

"Talvez coloquem um farol na prancha. O que sei é que a ideia é pioneira e boa", apoiou.

Destaques

Vão manobrar no surfe de pranchões (longboard) o baiano Rogério "RV" Vasconcelos e Rafael Cavalcanti. Entre os surfistas profissionais estão Bernardo "Bino" Lopes e José Francisco, o "Fininho".

