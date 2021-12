No Brasil, técnico da Espanha admite preocupação com Barça

No Brasil para participar da cerimônia de entrega dos Prêmios Laureus, que acontecerá no Rio de Janeiro, o técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, mostrou preocupação neste domingo com as partidas de equipes espanholas nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Na terça e quarta-feira teremos partidas muito importantes para Barcelona e Málaga. É muito grande a influência que estes resultados têm para a seleção, porque se o Barcelona for eliminado, os jogadores chegariam mais abatidos", disse o treinador, se referindo aos jogos dos dias 22 e 26, contra Finlândia e França, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2014.

Del Bosque, no entanto, mostrou otimismo sobre as chances de classificação do Barcelona, que perdeu no jogo de ida para o Milan, por 2 a 0. "É difícil, mas acho que são capazes de conseguir. É importante que se classifiquem, como fez o Real Madrid, diante do Manchester United, porque o Barcelona é a base da nossa seleção".

Sobre o Málaga, que perdeu o jogo de ida para o Porto, por 1 a 0, o treinador garantiu que nada está perdido. "Olhando para os interesses do futebol espanhol, tomara que se classifiquem", disse o atual campeão do mundo e europeu de seleções.

Del Bosque convocará sua seleção na próxima sexta-feira, para os jogos contra Finlândia e França. Na entrevista coletiva, que concedeu junto com os ex-jogadores e técnicos Bobby Charlton e o alemão Franz Beckenbauer, o espanhol não escondeu a satisfação pela fase atual do futebol de seu país.

"É uma trajetória de seis anos como número 1 da Fifa e é algo do que nos sentimos muito orgulhosos", declarou.

A seleção de futebol da Espanha concorre ao prêmio Laureus de melhor equipe. Os outros indicados são a seleção americana de basquete masculino, a seleção chinesa de tênis de mesa masculino, a equipe europeia de golfe, campeã da Ryder Cup, o Miami Heat, campeão da NBA, e a Red Bull, campeã mundial de Fórmula 1.

