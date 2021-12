No Brasil, Larissa Riquelme diz que Kaká é o jogador mais bonito do futebol

A modelo paraguaia Larissa Riquelme, que ganhou fama internacional após fotos torcendo para a seleção do seu País com um celular entre os seios, está no Brasil. Ela veio participar de um editorial de moda em São Paulo e conversou com jornalistas na tarde desta terça, 13.



Usando uma minissaia jeans e uma camiseta sem sutiã por baixo, Larissa declarou que acha o brasileiro Kaká o jogador mais bonito. "Mas o Messi também é lindo", disse a modelo sobre o maior craque dos rivais argentinos.



Larissa também elogiou a atitude do goleiro espanhol Casillas, ao beijar a sua namorada, a jornalista Sara Carbonero, em entrevista após a conquista do título da Copa do Mundo.

Sobre a Copa em 2014, a modelo disse que pretende assistir aos jogos no Brasil. "Vou me dividir e me pintar: metade Paraguai, metade Brasil", disse.

Além das fotos para o editorial de verão da marca masculina Los Dos, a modelo, apontada como musa da Copa da África do Sul, também está em negociações com a revista masculina Sexy para um ensaio. Caso aceite a proposta, a modelo paraguaia estampará a edição de setembro da publicação.



Larissa deve ficar no Brasil até a quarta, 14, quando retorna ao Paraguai.

