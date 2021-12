No Bahia, conversa, jogadas ensaiadas e negociações

Assim como o rival, o tricolor também treinou faltas e escanteios por uma hora neste sábado, 30, no Fazendão. Antes da atividade, o grupo se reuniu para uma conversa com a comissão técnica. Enquanto isso, a diretoria mantinha os contatos com dois possíveis reforços: o meia Carlos Alberto e o atacante Jobson.

Confira as estatísticas de 69 anos do clássico

adblock ativo