No ano da Copa, Bahia e 4 grandes lançam 3ª camisa amarela

Cinco grandes clubes brasileiros que têm suas camisas fornecidas pela Nike, entre eles o Esporte Clube Bahia, lançaram oficialmente nesta terça-feira, 4, seus respectivos uniformes número 3, todos com predominância da cor amarela, em iniciativa que visa homenagear a Seleção Brasileira no ano em que o País abrigará a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

Além do Esquadrão, que teve Talisca como garoto propaganda, Santos, Corinthians, Internacional e Coritiba tiveram os seus novos modelos apresentados e os mesmos estarão à venda nas lojas a partir do próximo dia 12, sendo que a pré-venda dos modelos já começou. O novo uniforme do tricolor pode ser adquirido por R$ 199,90.

Entre as camisas reveladas nesta quarta, a do Bahia foi a única desenhada com listras verticais em dois diferentes tons de amarelo. Já a do Santos é a que mais preserva as cores originais do clube, com o preto e o branco em "V" no alto do uniforme dividindo espaço com o amarelo, enquanto os uniformes dos outros grandes tiveram apenas golas e mangas, além de obviamente os seus respectivos símbolos, com as cores oficiais dos times mantidas.

Na camisa do Bahia, o jogador Anderson Talisca (à dir.) serviu de modelo (Foto: Divulgação l Nike)

Predominantemente amarelas, as camisas de Corinthians, Coritiba e Internacional ficaram com design parecido, embora a camisa do time paranaense tenha trazido o seu verde e branco também em maior destaque nas mangas.

Já uma característica em comum das cinco camisas lançadas nesta terça é um retângulo com as cores oficiais de cada time na parte interna da cola, sendo que no mesmo há a frase "Nascido pra jogar futebol", presente nas camisas da seleção brasileira desde 2010.

A Nike promoveu o lançamento simultâneo das camisas e exaltou a importância da valorização da cor que está historicamente ligada à seleção pentacampeã mundial.

"Quando a torcida vê o icônico e impactante amarelo da camisa da seleção brasileira dentro de campo, ela sabe que nada mais que um futebol fenomenal virá. Usando esse mesmo amarelo vibrante, nós criamos os novos terceiros uniformes para os nossos clubes parceiros, homenageando o estilo de jogo único do Brasil", afirmou Henry Rabello, vice-presidente de marketing da Nike do Brasil, por meio de comunicado distribuído nesta terça.

MGF vazou uniforme

No último dia 24, o ex-presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, publicou, em seu perfil no Twitter, a camisa produzida pela Nike em homenagem à Seleção Brasileira. Em nota, o Bahia informou que notificou a empresa para saber como Marcelinho teve acesso ao material, que ainda não havia sido lançado.

