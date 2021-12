No adeus a Interlagos, Massa diz que sentirá falta do alto nível da Fórmula 1

Felipe Massa correrá pela última vez no Autódromo de Interlagos como piloto de Fórmula 1 no domingo, 13. Em clima de despedida, o piloto brasileiro já se mostra saudoso da competição e diz que sentirá falta do alto nível da categoria mais prestigiada do automobilismo mundial após deixar a disputa, no fim do ano.

"Estamos entre os melhores pilotos do mundo. Todo mundo está aqui pelo talento. A competição é de alto nível. Aprendi muito aqui. Foi uma experiência incrível de vida que tive", afirmou o brasileiro, que ainda competirá no Brasil e em Abu Dabi, daqui a duas semanas, antes de deixar a elite da velocidade.

A prova em São Paulo será sua primeira grande despedida na F1, por acontecer em sua cidade. "Será um fim de semana muito especial por ser minha última corrida em casa, lugar onde cresci, onde lembro que estive na arquibancada torcendo pelo Senna e pelo Piquet. Sempre sonhei em estar aqui. Então, chegar aqui, ganhar duas corridas, subir ao pódio, foi algo definitivamente fantástico", declarou.

Massa já prevê a saudade que baterá em 2017, quando voltará a Interlagos apenas como convidado. "Este é um lugar incrível. Vou sentir falta de estar aqui, principalmente quando ver esses pilotos correndo aqui ano que vem. Passei 15 anos na Fórmula 1, então passei longo tempo em competição, muito disputadas. Vou sentir falta das corridas, das boas disputas pelo mundo", disse o brasileiro, nesta quinta-feira.

Apesar do clima emotivo, o piloto da Williams prometeu concentração para ajudar seu time na corrida de domingo. "Quando alinha o carro, você não pensa em mais nada. Só quer fazer tudo da melhor maneira. Durante toda a corrida estarei concentrado no meu trabalho, para fazer o melhor possível. Estamos em um momento importante, lutando contra a Force India no Mundial de Construtores. Mas, após a bandeira quadriculada, será um sentimento especial. Será diferente", projetou.

A Williams disputa com a Force India a quarta colocação do campeonato. O time de Massa tem no momento 136 pontos, contra 145 da rival, que é a quarta colocada, faltando duas etapas para acabar a temporada.

