Nissan renova com atletas e mantém diversidade do time

Na contramão de empresas que retiraram patrocínios a atletas após a Rio-2016, a Nissan renovou seu time de atletas para o próximo ciclo olímpico, ainda que com uma redução no tamanho da equipe. Da Bahia, apenas a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, que também fazia parte do primeiro grupo, foi contemplada.

O número de atletas diminuiu: dos 31 que foram patrocinados de 2012 a 2016, agora são 12. No entanto, o presidente da Nissan Brasil, François Dossa, explicou que o modelo adotado acabou se tornando mais benéfico para os patrocinados e para a empresa. “Até 2016, a gente oferecia o carro, o Kicks, e workshops. Agora, oferecemos também uma bolsa mensal, para ajudar nos custos desses atletas”, disse. Os valores das bolsas não foram informados, nem o total que a Nissan vai investir.

De acordo com a Nissan, o novo formato foi adotado para facilitar o patrocínio e que os atletas pudessem receber um valor num ano em que muitos benefícios foram cortados. “Até o ano passado as empresa investiam no esporte e os atletas tinham outros benefícios. Neste ano, não. A diminuição no quadro torna mais fácil nosso relacionamento com os atletas e faz com que a gente esteja mais presente na preparação deles”, disse Rogério Louro, diretor de comunicação da Nissan.

A assessoria de comunicação da Nissan não confirmou que o patrocínio vai se estender, obrigatoriamente, até Tóquio-2020. O novo formato também não passa pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), sendo tratado direto com os atletas.

Diversidade

Outra novidade no formato do pequeno time Nissan é a formação. Metade dos atletas é formada por olímpicos, outra metade por paralímpicos. Além disso, são seis homens e seis mulheres. Para Ana Marcela Cunha, continuar no programa é uma forma de ter seu trabalho valorizado. “É muito trabalho, muito esforço. A gente terminou 2016 já focado em Tóquio-2020, então é muito bom ver que, mesmo depois dessa Olimpíada no Brasil, ainda tem gente investindo na gente”, disse a nadadora baiana.

Os Atletas da equipe

Olímpicos

• Ana Marcela Cunha

(Maratona Aquática)

• Hugo Calderano (Tênis de Mesa)

• Agatha Bednarczuk e Duda Lisboa (Vôlei de Praia)

• Ygor Coelho (Badminton)

• Renato Rezende (Ciclismo BMX)

Paralímpicos

• Petrucio Ferreira (Atletismo)

• Verônica Hipólito (Atletismo)

• Jane Karla (Tiro com Arco)

• Caio Ribeiro (Paracanoagem)

• Susana Schnarndorf (Natação)

Mentor: Clodoaldo Silva

*A repórter viajou a convite da Nissan

