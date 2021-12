Nike rompe contrato com Pacquiao após comentários homofóbicos do boxeador

Os comentários homofóbicos de Manny Pacquiao em um vídeo que rodou a internet na última terça custaram caro para o filipino. Nesta quarta-feira, a Nike anunciou a decisão de rescindir o contrato de patrocínio que mantinha com o veterano boxeador há dez anos, desde 2006.

No vídeo em questão, Pacquiao aparece falando sobre o casamento gay. "É senso comum. Você vê animais que ficam macho com macho ou fêmea com fêmea? Então, os animais são ainda melhores, porque sabem distinguir macho de fêmea, certo? Agora, se deixarmos macho com macho ou fêmea com fêmea, isso nos torna pior do que animais", afirmou.

A opinião do boxeador gerou grande repercussão nas Filipinas, onde o atleta ocupa também um cargo político e concorrerá ao senado em maio, mas também ao redor do mundo. Diante das diversas críticas às declarações do veterano de 37 anos, a Nike divulgou comunicado nesta quarta encerrando o vínculo com ele.

"Nós achamos os comentários de Manny Pacquiao detestáveis. A Nike se opõe fortemente à discriminação de qualquer tipo e tem longo histórico de apoio e manifestação a favor dos direitos da comunidade LGBT. Nós não temos mais uma relação com Manny Pacquiao", informou.

De nada adiantou os pedidos de desculpas do boxeador em seu Facebook. "Sinto muito por machucar as pessoas comparando homossexuais a animais. Por favor, me desculpe por quem eu machuquei. Eu continuo com minha crença de ser contra o casamento do mesmo sexo pelo que a Bíblia diz, mas não estou condenando os LGBT. Amo todos vocês com o amor do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, e estarei rezando por todos", escreveu.

