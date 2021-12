Nike e Adidas inovam e lançam chuteiras de cano alto

A Adidas e a Nike, duas das principais marcas de artigos esportivos do mundo, lançaram nesta quinta-feira, 6, dois novos modelos de chuteiras com cano alto, bastante diferentes dos tradicionais.

A Nike apresentou a nova 'Magista', que tem cano que cobre até o tornozelo do atleta. Já a Adidas foi além e lançou a 'Primeknit FS', que até parece uma 'chuteira meião' de tão longa.

Em sua página oficial no Twitter, a Adidas divulgou a imagem do novo calçado, que incorporou a meia, e o descreveu como a ''A primeira chuteira 'tudo em um' do mundo''.

Introducing the #adidas Primeknit FS. The world's first all-in-one football boot and sock hybrid. #allin pic.twitter.com/t0dOpUSvwI — adidas (@adidas) 6 março 2014

Para não ficar atrás, a Nike também se manifestou e garantiu que, depois do lançamento do novo modelo, "O futebol nunca mais será o mesmo''. O calçado da empresa norte-americana foi apresentado, no Twitter, pelo zagueiro da Seleção Brasileira David Luiz.

This is the #Magista geezers! We're going to rewrite the rules! Esta é a #Magista geezers!Vamos reescrever as regras! pic.twitter.com/2yDqoFHrSR — David Luiz (@DavidLuiz_4) 6 março 2014

Agora, resta saber se a Fifa vai permitir que as "botas" - ou melhor, as chuteiras inovadoras -, encubram as meias do uniforme dos jogadores.

Assista a vídeo que mostra a nova chuteira da Nike:

