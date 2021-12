Nigéria goleia Mali e vai à final da Copa Africana

A seleção da Nigéria é a primeira classificada para a final da Copa Africana de Nações, que está sendo realizada na África do Sul. Nesta quarta-feira, a equipe se garantiu na decisão do torneio continental ao golear o Mali por 4 a 1, em partida realizada no Estádio Moses Mabhida, em Durban.

Na final, marcada para o próximo domingo, a Nigéria vai enfrentar o vencedor do duelo entre Burkina Fasso e Gana, que também será disputado nesta quarta. A equipe que for campeã assegura participação na Copa das Confederações deste ano, que será disputada no Brasil em junho.

Nesta quarta, a Nigéria definiu com a facilidade sua classificação para a final da Copa Africana de Nações ao abrir 3 a 0 logo no primeiro tempo. O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos. Moses cruzou para Echiejiile, que, na pequena área, cabeceou para as redes. O segundo gol da partida foi marcado aos 30 minutos, com nova participação de Moses. O jogador do Chelsea passou para Emenike, que cruzou para Ideye, de carrinho, marcar.

O terceiro gol nigeriano foi feito aos 43 minutos. Em cobrança de falta de Emenike, a bola desviou na barreira em um jogador de Mali e impediu a defesa do goleiro Samassa. O triunfo da Nigéria se tornou goleada aos 15 minutos do segundo tempo, com Musa, que avançou pela direita, invadiu a área e chutou rasteiro, com a bola passando por baixo das pernas de Samassa.

O Mali ainda diminuiu aos 25 minutos, com Diarra, que completou de primeira um passe de Diabaté após bela jogada individual na grande área. O gol, porém, não impediu a classificação da seleção nigeriana para a decisão de domingo. Assim, a Nigéria vai buscar o seu terceiro título continental - os outros foram conquistados em 1980 e 1994.

