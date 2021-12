Nico Rosberg é pole nos Estados Unidos; Massa larga em 4º

O alemão Nico Rosberg largará na pole position neste domingo, 2, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, 17ª corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1, logo à frente do companheiro e rival de Mercedes, o britânico Lewis Hamilton.



Rosberg garantiu neste sábado, 1º, no circuito de Austin, no Texas, a nona pole position da temporada com o tempo de 1:36.067, contra 1:36.443 de Hamilton, líder do Campeonato Mundial de pilotos.



É a décima vez na temporada que as "Flechas de Prata" (Mercedes) monopolizam as primeira linhas do grid de largada e, se repetiram o feito mais duas vezes, igualaram os recordes da Williams e da McLaren, nos anos 80 e 90.



"Foi um bom dia, tudo ocorreu bem. Trabalhei bem com meus engenheiros e foi um verdadeiro sucesso, já que fazia muito frio de manhã e o vente estava mudando de direção a cada instante", analisou Rosberg, que conquistou a 13ª pole da carreira.



As duas Mercedes estarão escoltadas pelos dois carros da Williams, o finlandês Valtteri Bottas (3º) e o brasileiro Felipe Massa, que larga na quarta colocação.



O atual tetracampeão do mundo, o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), teve problemas no carro e largará da 19ª posição.

adblock ativo