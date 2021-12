Nico Rosberg é o melhor do primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein

>> Quais são suas expectativas para a temporada 2010 de Fórmula 1?



O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP do Bahrein, prova de abertura da temporada 2010 da Fórmula 1, marcada para 9h (de Brasília) do próximo domingo, no circuito de Sakhir. Seu tempo de 1m55s409 foi 445 melhor do que o do segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. De volta às pistas, o heptacampeão mundial Michael Schumacher, companheiro do equipe do piloto germânico, foi o terceiro, 0s494 atrás. Atual detentor do título, Jenson Button, da escuderia inglesa, ficou em quarto lugar.







Entre os brasileiros, o melhor foi Felipe Massa, da Ferrari. Conseguiu o sétimo tempo, duas posições à frente do seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial em 2005/06. O veterano Rubens Barrichello, agora na Williams, ficou em 13º, com 1m57s452, quase um segundo mais lento do que seu colega de escuderia, Nico Hulkenberg, sexto do dia.



Os estreantes Lucas di Grassi, da VR, ficou em 21º, logo à frente de Bruno Senna, sobrinho do tricampeão Ayrton Senna, o 22º. Ambos precisaram de mais de dois minutos para completar uma volta, sendo melhor apenas do que dois outros pilotos.



Os pilotos voltam à pista às 8h (de Brasília) deste sábado, para disputar os lugares no grid de largada da prova.

Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres para o GP do Bahrein:

1 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m55s409 (23 voltas)

2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m55s854 (22)

3 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m55s903 (23)

4 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m56s076 (28)

5 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m56s459 (18)

6 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m56s501 (26)

7 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m56s555 (30)

8 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m56s750 (26)

9 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m57s140 (25)

10 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m57s255 (24)

11 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m57s352 (27)

12 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m57s361 (29)

13 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m57s452 (21)

14 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m57s833 (29)

15 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m58s155 (29)

16 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m59s799 (31)

17 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 2m00s444 (12)

18 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 2m00s873 (23)

19 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 2m00s990 (14)

20 - Timo Glock (ALE/VR-Cosworth) - 2m02s037 (3)

21 - Lucas di Grassi (BRA/VR-Cosworth) - 2m02s188 (21)

22 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 2m06s968 (17)

23 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - sem tempo (1)

24 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - sem tempo (0)

