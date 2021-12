Nick Diaz posta foto com suposta explicação sobre doping

Depois de ser pego no exame antidoping, o lutador Nick Diaz parece ter se justificado com fãs sobre o resultado do teste. O americano publicou em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 4, uma foto do creme Xternal, que tem cannabis (maconha) em sua composição.

Ao que tudo indica, Diaz deve fazer uso do produto, que serve para tirar o aspecto avermelhado da pele e também para combater acne. Ele não deu explicações na foto, apenas deixou a imagem falar por si.

Diaz testou positivo para maconha em um exame realizado após sua derrota para Anderson Silva, no último sábado, 31, pelo UFC 183.

Essa não foi a primeira vez que o americano é flagrado com a mesma substância após um combate. Em 2012, Diaz foi pego depois de lutar contra Carlos Condit . Além dessa ocasião, em 2007, o meio-médio também deu positivo, depois de ser superado por Takanori Gomi, pelo Pride.

Além do americano, o "Spider" também foi flagrado em um exame surpresa. De acordo com o Ultimate, o teste foi realizado no dia 9 de janeiro, mas o Ultimate só foi informado do resultado pela Comissão Atlética de Nevada na terça, 3.

Em nota, o UFC informou que "Diaz violou o Código de Conduta do UFC e o contrato com a Zuffa, LLC". E que " o UFC respeitará integralmente a decisão da Comissão Atlética referente à Nick Diaz, que será definida em uma audiência disciplinar marcada para o dia 17 de Fevereiro".

#xternal Uma foto publicada por nickdiaz209 (@nickdiaz209) em Fev 4, 2015 às 1:54 PST

