Neymar visita ex-colegas no CT do Barcelona

Neymar deixou o Barcelona, mas mantém amizades no clube espanhol. Neste domingo, 29, o brasileiro aproveitou o dia de folga no Paris Saint-Germain para visitar os ex-companheiros.

Com o filho David Lucca, que continua morando em Barcelona, Neymar mostrou nas redes sociais o momento de descontração no CT do clube catalão.

"Assim eram nossos dias, eu contando as notícias. Me alegro em vê-los, irmãos", disse na legenda da foto ao lado de Messi e Suárez.

