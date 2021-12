Neymar venderá autógrafos pela internet

O jogador Neymar é o mais novo contratado de uma empresa espanhola especializada em venda de autógrafos pela internet. O santista vai seguir os passos dos jogadores Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que já participam deste meio de comercialização.

A empresa My Star Autograph, lançada há quatro meses, disponibiliza para a compra fotos de astros do esporte com dedicatórias personalizadas. E não são apenas os atletas do futebol, já que os fãs do tenista Rafael Nadal também pode adquirir seus autórgrafos.

Neymar foi o primeiro brasileiro contratado pela My Star Autograph, que também fechou contrato com o jogador Lucas, do PSG, na semana passada.

O preço de uma foto do jogador varia de R$ 59,99 a R$ 119,99, a depender do tamanho da imagem. Neymar ganhará uma remuneração fixa e um percentual sobre as vendas, mas o valor não foi divulgado pela empresa.

