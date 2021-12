Neymar vê amistoso como 'final de Liga dos Campeões'

Se a torcida do Santos esperava um Neymar discreto, evitando comemorações contra seu ex-clube no amistoso desta sexta-feira, a partir das 16h30 (de Brasília), contra o Barcelona, vai sofrer uma decepção. Em entrevista coletiva pré-jogo, o novo camisa 11 do time catalão garantiu que não vai poupar seus companheiros, nem a massa que até aqui o apoiava. "Vou fazer o melhor para que o Barcelona saia vencedor", advertiu, antecipando: espera marcar e comemorar muito.

A expectativa quanto ao confronto entre Barcelona e Santos, valendo o Troféu Joan Camper, foi, ao lado das dúvidas sobre sua adaptação à cidade e ao clube, o grande foco de interesse da imprensa espanhola, brasileira e estrangeira na coletiva desta quinta-feira, realizada no centro de treinamento da equipe. Questionado sobre como encarava o amistoso, Neymar demonstrou não estar para brincadeira.

"Jogar um amistoso é como um jogar uma final de Champions League (Liga dos Campeões). Amanhã será uma grande partida porque vou jogar contra ex-companheiros e ex-clube, pelo qual tenho um carinho muito grande", disse, ponderando a seguir: "Mas hoje estou defendendo o Barcelona, e vou fazer o melhor para que saia vencedor".

O camisa 11 se disse "ansioso" para jogar no Camp Nou, sua segunda apresentação pela equipe catalã. Ao responder às perguntas insistentes sobre se comemoraria caso marcasse com a camisa azul e grená, Neymar até que tentou desconversar. "Vai ser diferente. Mas vou jogar como sempre joguei, querendo fazer gols e ajudar o Barcelona", disse ele, acabando por ser direto: "Espero marcar um gol e poder comemorar muito. Vai ser especial".

Neymar, que no Brasil já havia admitido que iria comemorar se marcasse no amistoso contra o Santos, se disse preparado para enfrentar a pressão por estar "acostumado". Disse que tem contato maior com os brasileiros Daniel Alves e Adriano, com o filho de brasileiro Jonathan, além de Xavi e Messi, mas garantiu que a acolhida de todos no vestiário do clube não poderia ter sido mais calorosa. "A sensação foi maravilhosa, completamente diferente. O ambiente do treinamento é muito bom", contou. "Cada vez que piso no vestiário, olho para o lado e vejo o Messi, olho para outro e vejo o Xavi, o Iniesta, o Puyol. Parece que estou vivendo um sonho."

Ao comentar sobre Messi em especial, Neymar também foi só elogios e reiterou o que já tinha dito: chega para ajudá-lo. "Nosso relacionamento até agora está maravilhoso. Messi é uma grande pessoa, conversamos todos os dias e acho que não vai haver problema algum. Ele é um ídolo, o melhor jogador do mundo e estou aqui para ajudá-lo", reiterou.

Nesse vestiário tão positivo, a concorrência no ataque do Barça não parece preocupá-lo. O ídolo fez elogios a Tello, Alexis e Pedro e prometeu uma briga saudável. "São três grandes jogadores. Vai ser uma disputa sadia, amigável. Todos vamos lutar pela posição", disse ele, em tom humilde.

Sobre como jogar no Barcelona, Neymar garantiu que nada mudaria, que continuaria sendo "o mesmo, com a mesma forma de jogar". Ficou um pouco contrariado ao ser indagado sobre como a experiência na Europa e no futebol espanhol poderia contribuir para aprimorar seu futebol na seleção brasileira - um alerta que já foi reiterado por Ronaldo e Pelé, por exemplo. "Eu estava no Brasil na Copa das Confederações e fomos bem, fizemos uma boa Copa", argumentou, acabando por adotar um tom mais diplomático. "Claro que vamos aprender muito aqui. Mas a gente evolui em qualquer lugar do mundo."

Menos diplomático Neymar foi ao responder sobre suas prioridades para a temporada 2013/2014. No plano pessoal, não entrou em detalhes, afirmando que tudo o que quer é jogar bem e ajudar seu clube. Mas, ao responder sobre o título que mais almeja, não hesitou: "Todos".

Marketing - O único momento de ligeiro descontentamento da coletiva de Neymar em Barcelona foi quando a reportagem lhe questionou sobre se seu envolvimento com campanhas de marketing continuaria igual agora que jogará na Espanha. O craque já foi criticado por personalidades como Pelé por dedicar muita atenção ao assunto, o que teria em certo momento prejudicado sua performance dentro de campo. "Sobre o marketing, não vamos mudar em nada. Tem pessoas que trabalham para mim e sabemos o que é melhor", garantiu.

