Neymar vai para o Barcelona, diz site

Enfim acabou o suspense que envolvia o destino profissional do jogador Neymar. O atacante aceitou a oferta do time espanhol Barcelona e deve anunciar a decisão após se despedir do Santos na partida contra o Flamengo, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A notícia já chegou ao outro lado do Atlântico e foi comemorada pelos torcedores do Barça e pela imprensa espanhola, que repercutiu a contratação do garoto-prodígio. No total, o Barcelona deve desembolsar mais de 120 milhões de euros. As informações são da colunista Sônia Racy, do site Estadão.

