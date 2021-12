Neymar treina pela primeira vez como jogador do Barcelona

Neymar apareceu pela primeira vez junto com os outros companheiros de Barcelona em um treino na equipe catalã na manhã desta segunda-feira, 29, no centro de treinamento do Barça.

Para fugir da imprensa, o atacante brasileiro entrou pela porta dos fundos. Neymar passou por uma nova sessão de exames físicos e conversou com o treinador do time, o argentino Gerardo Martino.

Na parte da tarde, o Barcelona volta a treinar. Na terça-feira, o time embarca para a Polônia, onde participa de um amistoso contra a equipe local do Gdansk. Ainda não se sabe se Neymar irá participar do jogo.

