'Neymar tem um futuro no Paris Saint-Germain', diz pai do craque

Em uma tentativa de abafar rumores sobre uma possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain, o pai e empresário do jogador afirmou nesta terça-feira que o filho "tem futuro" no clube. A declaração foi dada em coletiva de imprensa ao lado de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, em visita ao Instituto Neymar Jr., em Praia Grande.

Al-Khelaifi, que na segunda-feira visitou o atacante em sua luxuosa casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, também garantiu que o atacante continuará no PSG. "Neymar está feliz, muito motivado e entusiasmado com a ideia de voltar o quanto antes", disse Al-Khelaifi.

A visita foi realizada depois dos rumores sobre o futuro do craque brasileiro no PSG, já que o time da capital francesa foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A imprensa espanhola especula uma possível ida do camisa 10 ao clube merengue, apesar do alto investimento de 222 milhões de euros pagos pelo PSG para tirar o craque do Barcelona.

Neymar se machucou no dia 25 de fevereiro, contra o Olympique de Marselha, e acabou ficando de fora da partida de volta contra o Real. No início do mês, ele foi operado em Belo Horizonte da fratura do quinto metatarso do pé direito pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

Neymar deve voltar a jogar restando 20 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil estreia no Mundial no dia 17 de junho, em Rostov, contra a Suíça.

