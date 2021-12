Neymar tem retorno discreto mas PSG vence o Lille pelo Campeonato Francês

Depois de mais de um mês parado, em decorrência de uma lesão coxa, Neymar voltou aos gramados nesta sexta-feira, 22, em partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. A partida do brasileiro foi discreta, no entanto, o PSG conseguiu levar a melhor e triunfou por 2 a 0, em duelo disputado no Parc des Princes.

No retorno, Neymar começou o jogo como titular e atuou por cerca de 65 minutos, até ser substituído pelo francês Kylian Mbappé. Na saída do brasileiro, foi possível ouvir as vaias que ecoaram no Parc des Princes. Já o francês, que tem relação melhor com a torcida, entrou amplamente ovacionado.

Logo no primeiro minuto da jovem promessa francesa em campo, Mbappé conseguiu uma de suas famosas arrancadas no campo de ataque e chutou para o gol, exigindo boa defesa do goleiro Maignan.

A última vez que o atacante havia entrado em campo tinha sido no dia 13 de outubro, em jogo pela Seleção Brasileira, em amistoso contra a Nigéria. Na ocasião, o camisa 10 atuou por apenas 12 minutos e sentiu dores após uma arrancada, saindo de campo para dar lugar ao meia Phillipe Coutinho.

Apesar dos bons números, o craque brasileiro tem tido dificuldades em manter uma regularidade de jogos desde de que desembarcou na França. Com a última lesão, Neymar chegou a marca de mais jogos fora do que dentro do time. Atualmente, o atacante possui 64 jogos com a camisa do PSG, com 55 gols marcados, e 67 partidas fora em decorrência de lesão ou suspensão.

