Torcedores brasileiros e franceses ficaram apreensivos após Neymar torcer o tornozelo direito, na vitória contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, no domingo, 25.

Mas tudo se confirmou no fim da tarde desta segunda, 26, quando o jogador realizou novos exames em Paris, que acusaram uma fissura no quinto metatarso do pé direito do atleta.

Com a lesão e o tempo médio de recuperação, o craque brasileiro está praticamente descartado do jogo de volta pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

João Luiz Souza* Neymar tem fissura e não enfrenta o Real Madrid

Os médicos do American Hospital de Paris, confirmaram, após uma ultrassonografia, a gravidade da lesão. O PSG não precisou um tempo exato para a recuperação de Neymar, mas deverá cerca de um mês, o que também provavelmente o afastará dos amistoso da Seleção Brasileira contra Alemanha e Rússia no fim de março, além de não ter condições de enfrentar o Olympique na quarta, 28, e o Troyes no sábado, 3.

O PSG ainda não se pronunciou sobre a lesão de Neymar. O técnico Unai Umery vai conceder entrevista e deve esclarecer a situação do seu principal jogador. O zagueiro Marquinhos, outra preocupação, sofreu uma lesão muscular de grau um na perna esquerda.

Chegando perto da Copa do Mundo, a lesão de Neymar assustou também aos torcedores brasileiros, que têm no craque a maior esperança para conquistar o hexacampeonato, em junho, na Rússia.

Zidane torce por Ney

Em entrevista coletiva, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, lamentou a lesão de Neymar e está torcendo para que o craque consiga se recuperar a tempo de enfrentar sua equipe no próximo dia 6.

“Não gosto que os jogadores se lesionem, nenhum. Espero que ele possa estar neste jogo, porque é onde os melhores jogadores devem estar”, disse Zidane.

O PSG contava com o brasileiro para tentar reverter a vantagem de 3 a 1 adquirida pelos espanhóis no Santiago Bernabéu. O jogo vai decidir quem joga as quartas de final.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

