Neymar tem anemia, mas seguirá treinando, diz Barça

O Barcelona confirmou neste domingo que o atacante Neymar apresenta um quadro de anemia, mas garantiu que isso não impedirá o jogador brasileiro de seguir participando dos treinamentos dos atuais campeões espanhóis durante a pré-temporada. A anemia se dá pela baixa concentração de hemoglobina no sangue, o que costuma provocar cansaço e fraqueza.

"Devido a uma operação em suas amígdalas neste verão (europeu), o jogador está sofrendo de um quadro de anemia, que está sendo tratado e não vai impedi-lo de treinar com normalidade com o resto dos seus companheiros de equipe", confirmou o Barcelona, sem especificar qual tratamento Neymar está realizando.

Contratado junto ao Santos, o atacante brasileiro, de 21 anos, realizou uma cirurgia para retirada das amígdalas no início de julho, logo após a conquista do título da Copa das Confederações pela seleção brasileira.

Neymar se apresentou ao Barcelona no final de julho e começou a treinar com o restante do elenco. Na última semana, o atacante brasileiro entrou durante o segundo tempo de dois amistosos do clube espanhol, contra Lechia Gdansk (2 a 2) e Santos (8 a 0), intensificando a sua preparação para a estreia no Campeonato Espanhol, no dia 18 de agosto, contra o Levante.

Ao lado dos seus companheiros, Neymar está em viagem ao Oriente Médio. Neste domingo, eles receberam uma calorosa recepção dos líderes políticos de Israel. Os jogadores da equipe se encontraram com o presidente Shimon Peres e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. Os atletas também visitaram o Muro das Lamentações, local sagrado dos judeus.

No sábado, o elenco do Barcelona visitou a Cisjordânia, onde os jogadores encontraram o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, e passaram por locais sagrados em Belém.

adblock ativo