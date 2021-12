Neymar tem alta e pode voltar a jogar nesta segunda

Neymar está liberado para voltar a jogar. O atacante já recebeu alta médica e a qualquer momento pode entrar em campo. Ele pode até entrar em campo nesta segunda-feira, 18, quando o Barcelona enfrenta o León pelo troféu Joan Gamper, segundo informações das agências internacionais.

O jogador, que havia retornado aos treinos do clube espanhol nos últimos dias, está afastado dos gramados desde a Copa do Mundo, quando sofreu uma fratura na vértebra lombar no jogo pelas quartas de final entre Brasil e Colômbia.

