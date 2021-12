Neymar surpreende com novo visual em jogo do Barcelona

O jogador Neymar surpreendeu ao aparecer com novo visual no gramado do Camp Nou neste sábado, 26, para o jogo entre Barcelona e Las Palmas pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro raspou o cabelo como não fazia há muito tempo.

Desde agosto de 2010, quando foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, que Neymar deixou o cabelo raspado de lado. Na época que ela atuava na base do Santos e no seu primeiro ano de profissional esse era o "estilo oficial" do craque. Mas depois o atacante passou a deixar o cabelo crescer e fez moda com cortes irreverentes, como o moicano.

Se depender da sua atuação neste sábado, esse "novo-velho visual" não vai durar muito, porque não deu sorte para o atleta. Neymar até fez uma boa atuação no primeiro tempo, mas perdeu um pênalti e outras boas chances de gol na etapa final.

Mesmo sem boa performance do brasileiro, o Barcelona venceu por 2 a 1.

