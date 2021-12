Neymar supera Ronaldo como segundo artilheiro da Seleção Brasileira

O atacante Neymar chegou nesta terça-feira, 13, a 64 gols marcados pela Seleção Brasileira, superando Ronaldo Fenômeno, que tem 62, como segundo artilheiro da equipe, atrás apenas de Pelé, que fez 77.

O jogador do PSG alcançou esse feito ao balançar as redes três vezes na vitória de virada do Brasil sobre o Peru por 4 a 2, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, disputada no Estádio Nacional de Lima.

Camisa 10 da Seleção fez dois em cobrança de pênalti (aos 27 e 82 minutos) e ao aproveitar bola rebatida na trave após chute do meia Everton Ribeiro, já nos acréscimos finais (90+3). O outro gol da equipe dirigida por Tite foi do também atacante Richarlison (64). Para os donos da casa marcaram o meia Carrillo (5) e o volante Tapia (58).

O atacante de 28 anos superou os 62 gols de Ronaldo depois de ter disputado 103 partidas, cinco a mais que o ex-atacante do Real Madrid.

Neymar tem uma média de 0,60 gols por jogo, contra 0,63 do bicampeão mundial e duas vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro, que atuou pela seleção 98 vezes.

Pelé é o maior goleador do Brasil com 77 gols em 92 jogos, de acordo com os registros da Fifa.

O primeiro gol de Neymar com a equipe nacional foi em agosto de 2010, em amistoso contra os Estados Unidos.

Assim como a de Ronaldo, a carreira de sucesso de Neymar tem sido ofuscada por lesões recorrentes que o impedem de aumentar seu número.

O camisa 10 do Brasil jogou apenas quatro das 16 partidas que a seleção disputou no ano passado.

Uma lesão no tornozelo direito o impediu de participar da Copa América organizada e vencida pelo Brasil em 2019.

