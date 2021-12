Neymar supera CR7 em lista de artilheiros do ano da IFFHS

A classificação mundial de artilheiros da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) voltou a trazer o brasileiro Neymar na segunda colocação, atrás apenas do argentino Lionel Messi, do Barcelona.

A instituição, que leva em conta gols marcados por seleções ou em partidas internacionais, atribui 17 tentos ao atacante do Santos. Destes, nove foram pela Seleção Brasileira e oito pelo Peixe.

A liderança segue com Messi, que tem 19 gols, sendo nove pela Argentina e dez pelo Barcelona. Já Cristiano Ronaldo aparece na terceira colocação, com 16 gols,

sendo cinco por Portugal e 11 pelo Real Madrid.

Entre os dez primeiros há outros dois brasileiros: Leandro Damião, na quinta posição, com sete gols pela Seleção e seis pelo Internacional, e Ricardo Oliveira, em nono, com 12 pelo Al-Jazeera,dos Emirados Árabes.

Confira a lista dos dez maiores artilheiros do mundo em 2012 pelas contas da IFFHS:

1. Lionel Messi (Barcelona/ARG) 19 (9/10).

2. Neymar (Santos/BRA) 17 (9/8).

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR) 16 (5/11).

4. Radamel Falcao Garcia (Atlético de Madri/COL) 15 (3/12).

5. Mohammed Aboutreika (Al-Ahly/EGI) 13 (7/6).

+. Leandro Damião (Internacional/BRA) 13 (7/6).

+. Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04/HOL) 13 (3/10).

8. Michael Mifsud (Valletta/MAL) 12 (6/6).

+. Emmanuel A. Clottey (Berekum Chelsea/GAN) 12 (0/12).

+. Ricardo Oliveira (Al-Jazeera/BRA) 12 (0/12).

