Neymar supera a marca do argentino Messi em programa japonês

O brasileiro Neymar superou a marca do argentino Messi, companheiro de time no Barcelona, ao participar de um desafio organizado por um programa de televisão japonês.

Neymar teria que bater pênaltis e derrubar nove 'alvos' que estariam espalhados no gol. O brasileiro conseguiu derrubar todas as placas e, de quebra, superar Messi, que havia derrubado apenas oito quando participou do mesmo programa.

Confira vídeo abaixo:

Neymar dá show em desafio de programa japonês

