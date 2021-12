Neymar solicita que PSG pague 4% de multa rescisória ao Santos

Neymar solicitou que os dirigentes do seu novo clube PSG paguem 4% do montante da transação entre o clube francês e o Barcelona para o Santos. O valor seria referente a uma indenização prevista em um mecanismo de solidariedade em que o time formador do jorgador teria direito.

O Santos já teria solicitado o valor ao PSG, que se nega a pagar. Caso o time volte atrás, o clube brasileiro receberia R$ 33 milhões. De acordo com o Globo Esporte, Neymar teria intercedido em favor do Santos diante do PSG.

>>"Eu sou fominha, porque não jogar sábado", disse Neymar sobre possível estreia no PSG

Além do valor exigido ao PSG, os alvinegro ainda deve receber quase R$ 17 milhões pela saída do craque do Barça. A quantia é referente a compensação pela não realização de um amistoso contra os espanhóis, em 2013.

Ao todo, a transferência do atleta brasileiro para o clube francês deve chegar a aproximadamente R$ 50 milhões para os cofres do time paulista - quase o mesmo valor que o clube arrecadou com o futebol profissional no primeiro trimestre de 2017, que foi R$ 51 Milhões.

